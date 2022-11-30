المستقلة للانتخاب تقوم بجولة تفقدية على مراكز اقتراع وفرز انتخابات غرف التجارة

الوكيل الإخباري

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- في ضوء استعدادات الهيئة المستقلة للانتخاب لإجراء انتخابات مجالس إدارة غرف التجارة وممثلي القطاعات التجارية، قام أعضاء مجلس مفوضي الهيئة بإجراء زيارات ميدانية على مراكز الاقتراع والفرز والتي ستجري فيها انتخابات غرف التجارة وممثلي القطاعات التجارية في أقاليم الشمال والوسط والجنوب.حيث زار أعضاء مجلس المفوضين كل من الدكتورة عبير دبابنة وعمار الحسيني وجهاد المومني وعلى مدار يومين مراكز الاقتراع والفرز في اربد والرمثا وعجلون وجرش، وعمان والرصيفة والكرك والمزار الجنوبي، والطفيلة والعقبة ومعان.وكان مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب قد حدد يوم السبت الموافق 3/12/2022 موعدا للاقتراع، في حال اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة، وفي حال لم يكتمل النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة فتؤجل عملية الاقتراع ليوم السبت الموافق 10/12/2022، ويكون النصاب قانوني بمن حضر.