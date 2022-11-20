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الأحد، 20-11-2022 01:59 م

تجار يترقبون إعلان أماكن إجراء انتخابات الغرف التجارية

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
يترقب تجار إعلان الهيئة المستقلة للانتخاب أماكن إجراء انتخابات الغرف التجارية خلال الأيام القليلة المقبلة.اضافة اعلان


وتساءل التجار حول سبب تأخر الهيئة المستقلة بإعلان أماكن الاقتراع، لافتين إلى ضرورة اختيار أماكن تتسع للاكتظاظ المتوقع في يوم الانتخابات.

بدورها أكدت الهيئة المستقلة للانتخاب في وقت سابق أنه من المبكر تحديد أماكن إجراء انتخابات الغرف التجارية.

وقالت الهيئة لـ"الوكيل الإخباري"، إن اللجان الفنية في الهيئة تدرس خيارات عدة أماكن لإجراء الانتخابات فيها وفق عدة معايير أهمها حجم المكان لاستيعاب أعداد كبيرة من الناخبين وسهولة الوصول إليه وتوفر الإنترنت وغيرها من المعايير التي تدخل في العملية الانتخابية.

ورجحت مصادر أن تحدد الهيئة أماكن الاقتراع التي أجريت فيها انتخابات غرف الصناعة، مكانا لإجراء الانتخابات المقبلة للغرف التجارية.

وكان قرر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب تحديد 2022/12/3 موعدا للاقتراع لانتخابات مجالس إدارة غرف التجارة وممثلي القطاعات التجارية.

 




 

 


 

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