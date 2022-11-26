المستقلة للانتخاب تختتم فعاليات برنامج تدريب المدربين

الوكيل الاخباري - اختتمت الهيئة المستقلة للانتخاب فعاليات البرنامج التدريبي "تدريب مدربين "، الذي نفذه المعهد الانتخابي الأردني، التابع للهيئة بالتعاون مع المعهد الجمهوري الدولي.



وتحدث رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس موسى المعايطة خلال رعايته اختتام البرنامج، حول أهمية تدريب المدربين ودورهم في نشر التوعية والتثقيف الانتخابي، في جميع مراحل العملية الانتخابية، وبما يوفره من معارف ومهارات، مع التركيز على قانوني الانتخاب والأحزاب.

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