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الأحد، 12-03-2023 02:01 م

المستقلة للانتخاب تُطلع السفير الألماني على حملتها التوعوية

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الوكيل الإخباري - أطلعت الهيئة المستقلة للانتخاب السفير الألماني في عمان برنهارد كامبمان، على مستجدات الحملة التوعوية التي تجريها وتستهدف فيها الشباب والمرأة على وجه الخصوص من خلال التدريب المتخصص أو التوعية الشمولية.

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وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس موسى المعايطة خلال استقباله السفير في مقر الهيئة، إن الحملة تهدف إلى رفع مستوى المشاركة في العملية السياسية والانتخابية على وجه التحديد.


وبحسب بيان للهيئة اليوم الأحد، اكد المعايطة، ان الحملة تنفذ عبر سلسلة إجراءات منها برنامج "أنا أشارك" و"الأسبوع السياسي في الجامعات"، إلى جانب تدريب الناخبين الجدد من طلبة المدارس والمعلمين.


من جهته، أشاد السفير الألماني بجهود الهيئة، مؤكدا دعم جهود الهيئة بما يشجع كافة الفئات المجتمعية، خصوصا الشباب والمرأة على المشاركة السياسية وتوسعة الشريحة المستهدفة في الحملات التوعوية.

 


 




 

 


 

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