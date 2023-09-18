المستقلة للانتخاب تطلق حملة توعية وتثقيف للاستعلام عن الدائرة الانتخابية

الوكيل الإخباري

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- تزامنا مع نشر الهيئة المستقلة للانتخاب جداول الناخبين المحدثة حسب مكان الإقامة، وفق نظام تقسيم الدوائر الانتخابية، أطلقت الهيئة حملة توعية وتثقيف بهدف زيادة وعي المواطنين بالنظام وطرق الاستعلام عن أسمائهم في جدول الناخبين.وبحسب "المستقلة للانتخاب" فإن هذه الحملة ستستخدم مجموعة واسعة من الأدوات بهدف الوصول إلى أكبر شريحة من المواطنين؛ مثل شاشات الباص السريع وسلسلة من الفيديوهات التوعوية ومنتجات لوسائل التواصل الاجتماعي، وتوزيع بعض من المطويات التوعوية على عدد من الوزارات والمؤسسات الرسمية والخدمية ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، كما وسيتم في مرحلة لاحقة من الحملة أيضا توزيع عدد من المطويات ووجود متطوعين في المولات والمراكز التجارية للإجابة على أسئلة واستفسارات المواطنين، بالإضافة الى لوحات أعمدة ميدانية.وقد تعاونت الهيئة في هذا الجهد الوطني مع العديد من الشركاء مثل الوزارات والدوائر الحكومية وأمانة عمان الكبرى وغرفة تجارة الأردن، واللجنة الوطنية لشؤون المرأة، ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية ومؤسسات التعليم العالي بالإضافة لوسائل الاعلام كشريك أساسي في عملية التوعية والتثقيف.وكانت "المستقلة للانتخاب" دعت الناخبين إلى الاستعلام عن دائرتهم الانتخابية من خلال الاتصال على الرقم المجاني ( ١١٧١٠٠) أو زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة (https://www.iec.jo/ar/).وشددت الهيئة في بيانها بأن على الناخب بعد استعلامه عن دائرته الانتخابية حسب مكان إقامته وفي حال كان خطأ في بياناته يستدعي التصويب أو التحديث فإن عليه التقدم بطلب لدى دائرة الأحوال المدنية، التي أعدت إجراءات من شأنها تسهيل عملية النقل وفق أحكام القانون والشروط المحددة لهذه الغاية.