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الأربعاء، 25-01-2023 12:09 ص

المستقلة للانتخاب تنشر الجدول الأولي للناخبين لانتخابات رئاسة بلدية باب عمان - رابط

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الوكيل الاخباري - نشرت الهيئة المستقلة للانتخاب على موقعها الالكتروني جدول الناخبين الأولي لانتخابات رئاسة بلدية باب عمان والمقرر إجراؤها يوم السبت في التاسع والعشرين من نيسان المقبل. اضافة اعلان


 وبينت الهيئة انه سيتم عرض جدول الناخبين الاولي اعتبارا من صباح اليوم الأربعاء الموافق ٢٥ / ١ / ٢٠٢٣ في مقر لجنة الانتخاب والموقع الالكتروني للهيئة، وفي مكتب الأحوال المدنية في قضاء المصطبة وفي بلدية باب عمان وذلك استنادا لأحكام المادة (  36 ) من قانون الإدارة المحلية رقم 22 لسنة 2021. 

 حيث يحق لكل ناخب وجد خطأ في البيانات الخاصة به المدرجة في الجدول الاولي للناخبين، ولكل شخص لم يدرج اسمه في الجدول الاولي للناخبين، أو لتغير مركز الاقتراع المحدد ضمن الدائرة الانتخابية، أن يتقدم بطلب خطي لدى مكتب الأحوال المدنية في منطقة بلدية باب عمان، لتصحيح الخطأ في بياناته أو لادراج اسمه في الجدول، حسب النموذج المعد لهذه الغاية، خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ عرض رؤساء لجان الانتخاب الجداول الاولية للناخبين.


كما نه يحق لكل ناخب ورد اسمه في الجدول الأولي للناخبين ان يعترض لدى الهيئة من خلال رئيس لجنة الانتخاب على تسجيل غيره في الجدول الأولي للناخبين ضمن منطقة البلدية  خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من اليوم التالي لتاريخ عرض رؤساء لجان الانتخاب للجدول مرفقاً الوثائق والبيانات اللازمة.

للاطلاع على جدول الناخبين الأولي (اضغط هنا).

 




 

 


 

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