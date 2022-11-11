المستقلة للانتخاب تنشر قوائم المرشحين الأولية لانتخابات غرف التجارة

الوكيل الإخباري-

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نشرت الهيئة المستقلة للانتخاب اليوم الجمعة، على موقعها الإلكتروني القوائم الأولية للمرشحين الذين تم قبول ترشحهم لانتخابات مجالس إدارة غرف التجارة وممثلي القطاعات التجارية 2022.وبينت الهيئة في بيان، أن قوائم المرشحين الأولية التي تم نشرها، تضمنت القوائم لغرفة تجارة عمان، وغرفة تجارة إربد، وغرفة تجارة الزرقاء، وغرفة تجارة العقبة، وغرفة تجارة السلط، وغرفة تجارة جرش، وغرفة تجارة المفرق، وغرفة تجارة الكرك، وغرفة تجارة الطفيلة، وغرفة تجارة مأدبا، وغرفة تجارة معان، وغرفة تجارة المزار الجنوبي، وغرفة تجارة الشونة الجنوبية، وغرفة تجارة الرصيفة، وغرفة تجارة الرمثا، وغرفة تجارة عجلون.كما نشرت الهيئة نموذج طلب الاعتراض على قوائم المرشحين الأولية والذي يبدأ بتاريخ 11 / 11 / 2022 ويستمر لمدة ثلاثة أيام، موضحة أن طلب الاعتراض على قوائم المرشحين الأولية يقدم لدى لجنة الإشراف على الانتخابات في مقار غرف التجارة، وذلك استنادا لنظام غرف التجارة.