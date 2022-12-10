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السبت، 10-12-2022 07:13 م

المستقلة للانتخاب: نتائج انتخابات القطاع التجاري ستعلن مساء اليوم

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الوكيل الاخباري - قال عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني، السبت، إن الهيئة ليست مسؤولة عن نسب الاقتراع في انتخابات أعضاء مجالس إدارة الغرف التجارية وممثلي القطاعات التجارية، مشيرا إلى أن هذا يعتمد على التجار أنفسهم، في الوقت الذي بلغت فيه نسبة الاقتراع لغاية الساعة الواحدة من بعد ظهر السبت في عموم المملكة 17.77%.

وقال المومني لـ"المملكة" خلال وجوده في محافظة إربد: "الصناديق ستغلق في تمام الساعة 7 مساء، وبعد ذلك تبدأ عملية الفرز وبعد عملية الفرز سنبدأ بإعلان النتائج، والعملية قد تستغرق عدة ساعات بعد إغلاق الصناديق، وإن شاء الله النتائج ستعلن مساء اليوم".

وأضاف أن الهيئة سخرت إمكانياتها لتسهيل انتخابات أعضاء مجالس إدارة الغرف التجارية وممثلي القطاعات التجارية.

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