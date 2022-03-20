مستقلة الانتخاب للمواطنين: استعلموا عن مراكزكم

الوكيل الإخباري - دعت الهيئة المستقلة للانتخاب المواطنين إلى الاستعلام عن اسم ومكان مركز الاقتراع ورقم الصندوق، لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان.

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وقالت الهيئة إن الاستعلام يتم عبر إرسال الرقم الوطني إلى الرقم المجاني (94455)، ومن جميع الشبكات أو الاستفسار والاستعلام على الرقم المجاني (117100)، أو زيارة الموقع الالكتروني للهيئة لهذه الغاية.



ومن الجدير ذكره أن مركز الاقتراع للانتخابات النيابية السابقة ليس بالضرورة أن يكون نفس مركز الاقتراع في انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان وذلك لاختلاف القوانين.