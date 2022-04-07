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الخميس، 07-04-2022 04:47 م

المستقلة للانتخاب: 15 طعنا بنتائج الانتخابات مع انتهاء فترة تقديم الطعون

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الوكيل الإخباري - كشف الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب محمد خير الرواشدة تسجيل 15 طعنا بنتائج الانتخابات المحلية الأخيرة قدمت خلال الفترة القانونية المحددة للطعن.

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وقال الرواشدة لـ"الوكيل الإخباري"، إنه يتم الفصل بالطعون المقدمة لمحاكم البداية خلال 30 يوما من ورودها إلى المحكمة.

 

وأضاف أن الهيئة المستقلة بانتظار رد المحاكم على الطعون المقدمة.


ويتيح القانون الطعن بنتائج الانتخابات خلال 15 يوما بعد نشرها في الجريدة الرسمية.

 

وكانت النتائج النهائية لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان 2022 نُشرت يوم الخميس الموافق 24 آذار الماضي، في الجريدة الرسمية.

 




 

 


 

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