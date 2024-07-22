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الإثنين، 22-07-2024 07:48 م

المستقلة للانتخاب: 19 حزبا شكلت 6 تحالفات

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الوكيل الإخباري - أعلن سجل الأحزاب في الهيئة المستقلة للانتخاب، أن 19 حزبا شكلت 6 تحالفات حزبية، مع انتهاء مهلة تسليم الوثائق للأحزاب الراغبة بتشكيل تحالفات لغايات خوض الانتخابات النيابية لمجلس النواب العشرين.

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وقال أمين سجل الأحزاب في الهيئة أحمد أبو زيد، في بيان اليوم الاثنين، إن التحالفات الستة المشكلة لغايات خوض الانتخابات النيابية المقررة في الـ10 من أيلول المقبل هي: تحالف "القومي الديمقراطي الأردني"، وتحالف "حزب نماء وحزب العمل"، وتحالف "البناء"، وتحالف "الوحدويون والوطني الدستوري"، وتحالف "القائمة القومية واليسارية"، والتحالف "الديمقراطي التقدمي".


وبين أن 3 تحالفات صدر قرار مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب باعتمادها بعد أن استكملت تقديم الوثائق المطلوبة وهي: تحالف "القومي الديمقراطي الأردني" ويضم (أحزاب الشعلة الأردني والحركة القومية والغد الأردني والقدوة الأردني ومساواة الأردني والشباب الأردني)، وتحالف "حزب نماء وحزب العمل" ويضم (حزب نماء وحزب العمل)، وتحالف "البناء" الذي يضم حزبي (البناء الوطني والبناء والعمل).


كما بين أبو زيد أن 3 تحالفات سلّمت أوراقها وبانتظار صدور قرار مجلس مفوضي الهيئة بشأنها، وهي تحالف "الوحدويون والوطني الدستوري"، الذي يضم أحزاب (الوحدويون الديمقراطي الأردني والوطني الدستوري والأنصار الأردني)، وتحالف "القائمة القومية واليسارية" الذي يضم أحزاب (الشعب الديمقراطي "حشد" والبعث العربي الاشتراكي الأردني والإصلاح والتجديد الأردني والشيوعي)، و"التحالف الديمقراطي التقدمي"، وهو الاسم المؤقت لتحالف (حزبي الديمقراطي الاجتماعي الأردني والمدني الديمقراطي).


ولفت أبو زيد إلى أن التحالفات الحزبية الستة ستتقدم بقوائمها للترشح على مقاعد الدائرة العامة المخصصة للأحزاب مع بدء مرحلة الترشح في الثلاثين من الشهر الحالي وتستمر لمدة ثلاثة أيام.

 




 

 


 

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