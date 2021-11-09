المصدرين: أجور الشحن البحري بالصين زادت الطلب على منتجات أردنية

الوكيل الاخباري– قال رئيس جمعية المصدرين الأردنيين أحمد الخضري، إن إقبال المشاركين بمعرض الخليج الصناعي (جلفود للتصنيع)، كان لافتا على الجناح الأردني الذي يضم 18 شركة صناعية. اضافة اعلان





وتوقع الخضري في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، أن يحقق الجناح الأردني الذي تنظمه الجمعية بدعم من هيئة الاستثمار، نجاحا كبيرا لم يشهده من قبل نظرا للاهتمام الواسع من المشاركين للتعرف على منتجات الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف.



وأشار إلى أن العديد من الشركات الأردنية المشاركة، استطاعت من خلال المعرض الدخول لأسواق تصديرية جديدة لم تكن فيها سابقا عبر الشراكات التجارية والعقود الموقعة مع موردين من دول عديدة.



وأكد الخضري أن مشكلة ارتفاع أجور الشحن البحري في الصين أدى إلى زيادة الطلب على المنتجات الصناعية الأردنية، الأمر الذي ظهر واضحا من خلال الحضور الكثيف لزائري الجناح الأردني.



وتعمل الشركات الصناعية الأردنية المشاركة بالمعرض في قطاعات التعبئة والتغليف والمكائن والمواد الأولية والإضافات الصناعية والحلويات والتمور والمكسرات والقهوة والشكولاتة والوجبات الخفيفة ومنتجات البحر الميت، بالإضافة إلى العلامات التجارية الخاصة.



وأوضح الخضري أن الجمعية توفر للشركات فرصة الاطلاع على أحدث تقنيات التصنيع، وتضع المشاركين بالمعرض بصورة التطورات والجودة العالية التي وصلت إليها المنتجات الصناعية الأردنية.



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