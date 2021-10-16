الأردن يشارك في معرض للصناعات الغذائية بألمانيا

الوكيل الإخباري- نظمت غرفة صناعة الأردن، جناحا أردنيا في معرض (أنوجا) للصناعات الغذائية 2021 بمدينة كولون في ألمانيا، في الفترة من 9 - 13 الشهر الحالي.



وبينت الغرفة في بيان اليوم السبت، إن الجناح ضم عدداً من الشركات الأردنية، هي شركة عدنان الخضري، والبيروتي للصناعات الغذائية، وكتاكيت للصناعات الغذائية، وحلويات نفيسة، وحلويات آغاتي، ومحامص العقاب، والدرة للصناعات الغذائية، والبلقان لصناعة الأجبان، وألبان الجنيدي، وأبو عودة إخوان، وبُن العميد.



ويصنف المعرض ضمن المعارض الدولية ذات الأهمية الكبرى والمتخصصة بقطاع الصناعات الغذائية.



من جهته، قال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، إن المعرض مهم لدخول الصادرات الوطنية إلى السوق الأوروبية، إذ يمكّن المصدرين الأردنيين من مشاركة خبراتهم، والاطلاع على خبرات المشاركين المتخصصين في صناعة الأغذية، من خلال اكتشاف المنتجات وآليات الصناعة المبتكرة، والتواصل مع شركاء جدد.

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