المطاعم: رفعنا للصناعة والتجارة قائمة بأسعار معدلة لبعض الوجبات السريعة

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

قال نقيب أصحاب المطاعم والحلويات، عمر العواد إن النقابة رفعت لوزارة الصناعة والتجارة أمس الأحد قائمة تعديلات على أسعار بعض الوجبات في المطاعم الشعبية.

اضافة اعلان



ولفت العواد في حديث لـ "الوكيل الإخباري" اليوم الإثنين أن التعديلات تشمل مجموعة من الأصناف التي تقدمها المطاعم الشعبية وتتراوح قيمة الرفع من 1- 10% فقط .



وطالب عواد الصناعة والتجارة الموافقة على قائمة التعديلات بسبب ارتفاع كُلف التشغيل ، إضافة إلى ارتفاع أسعار المواد التموينية على المطاعم إلى أكثر من الضعف في بعض الأصناف .



ونوه أن آخر تعديل تم على قائمة الأسعار في المطاعم الشعبية كان بالعام 2016 حيث تم الإقرار بتخفيض الأسعار على بعض الأصناف .



وحول أسعار الوجبات السريعة والسندويشات تابع أنه لم يتم رفع الأسعار عليها بشكل رسمي وأي ارتفاعات تكون مخالفة .

