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الإثنين، 06-06-2022 01:24 م

المطاعم: رفعنا للصناعة والتجارة قائمة بأسعار معدلة لبعض الوجبات السريعة

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة  
قال نقيب أصحاب المطاعم والحلويات، عمر العواد إن النقابة رفعت لوزارة الصناعة والتجارة أمس الأحد قائمة تعديلات على أسعار بعض الوجبات في المطاعم الشعبية.

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ولفت العواد في حديث لـ "الوكيل الإخباري" اليوم الإثنين أن التعديلات تشمل مجموعة من الأصناف التي تقدمها المطاعم الشعبية وتتراوح قيمة الرفع من 1- 10% فقط .


وطالب عواد الصناعة والتجارة الموافقة على قائمة التعديلات بسبب ارتفاع كُلف التشغيل ، إضافة إلى ارتفاع أسعار المواد التموينية على المطاعم إلى أكثر من الضعف في بعض الأصناف . 


ونوه أن آخر تعديل تم على قائمة الأسعار في المطاعم الشعبية كان بالعام 2016 حيث تم الإقرار بتخفيض الأسعار على بعض الأصناف .


وحول أسعار الوجبات السريعة والسندويشات تابع أنه لم يتم رفع الأسعار عليها بشكل رسمي وأي ارتفاعات تكون مخالفة .


 




 

 


 

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