المعايطة : أكثر من 7 أحزاب جديدة ستكون جاهزة نهاية العام

الوكيل الإخباري - قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة، إن من يريد تحقيق طموحه السياسي يجب أن ينتسب لحزب.

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وأضاف المعايطة في حديثه لبرنامج ستون دقيقة عبر التلفزيون الأردني، أن أكثر من 7 أحزاب جديدة ستكون جاهزة أو “واضحة المعالم” نهاية العام الجاري.



وبين أن مهلة تصويب الأوضاع للأحزاب القديمة وفق قانون الأحزاب الجديد، تنتهي في 14 أيار من العام 2023.



واعتبر المعايطة أن الأردن يشهد حاليا حراك حزبي نشط على الساحة السياسية المحلية.



وأكد أن الهيئة المستقلة لا علاقة لها بالمناقشات الداخلية في الأحزاب.

