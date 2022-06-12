المعايطة للشباب: الأحزاب هي الطريق للعمل السياسي

الوكيل الإخباري - استضافت جماعة عمان لحوارات المستقبل رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة في حوار مفتوح حول الهيئة وأدوارها المستقبلية.

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ودعا المعايطة خلال الحوار الذي أداره رئيس الجماعة بلال حسن التل الشباب للانخراط بالعمل الحزبي، مؤكدا أنه الطريق للعمل السياسي، وأن مشاركة الشباب في العمل الحزبي هي الطريق الوحيد للعمل الجماعي السياسي بدلاً من الفردي داخل مجتمعاتهم، حاثهم أن يكون ولائهم الأساسي للوطن وتقدمه.



وبين أن التعديلات الحقيقية التي جرت على القوانين الناظمة للعمل السياسي انبثقت عن مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، حيث تحرص في مجملها على تعزيز دور الشباب من بينها تخفيض سن الترشح في الدستور كما أن قانون الانتخاب شهد تغييرات جذرية تهدف الى تعزيز المشاركة السياسية بعمومها وتعزيز الثقة في العملية الانتخابية بما يخدم مشاركة الجميع منهم الشباب والمرأة ، بالإضافة إلى ان قانون الاحزاب الجديد ونظام التمويل المالي للاحزاب يدعمان مشاركة الشباب والمرأة.



أما فيما يتعلق بضم الأحزاب الى الهيئة المستقلة للانتخاب فأوضح المعايطة انه سيتم ترخيص الأحزاب كافة بموجب القانون الجديد، كما تم مخاطبة الأحزاب القائمة حاليا لتصويب اوضاعها، وتم تزويدها بالنماذج الخاصة بهذا الشأن، مؤكدا بأن الحزب الذي لم يتمكن من تصويب أوضاعه خلال المدة الزمنية المنصوص عليها بالقانون سيعتبر منحلاً حُكماً.

وتابع أن أمام الأحزاب سنة حتى تعمل على تصويب اوضاعها.



وقال المعايطة ان الهيئة امامها عمل كبير فيما يخص التدريب على قانون الانتخاب الجديد والتوعية فيه، حيث بدأت الهيئة بتدريب كوادرها عليه ومن ثم المجتمع لتوضيح شكل وطريقة الانتخابات المقبلة، مؤكداً ان الحزبية وانخراط المجتمع بها يحتاج الى عدة عوامل منها التنشئة والمناهج وتثقيف الشباب حول الحياة الحزبية واهميتها في تطوير المجتمعات والمشاركة الفاعلة والتنوع والديمقراطية والعمل المدني.



أما عن انتخابات غرف التجارة والصناعة قال انه وحسب أنظمتها فان الهيئة هي الجهة المعنية بإدارة الانتخابات بعد طلب وزير الصناعة والتجارة بذلك حسب انظمتها، حيث ستقوم الهيئة بتحديد موعد الاقتراع وموعد تقديم طلبات الترشح، مؤكدا ان الهيئة ستقوم بذلك بعد التأكد من توفر المعايير والشروط اللازمة بإجرائها والتي تضمن النزاهة والشفافية والعدالة وخصوصا في سجلات الناخبين الخاصة بهذه الانتخابات.