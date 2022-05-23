المستقلة للانتخاب تدعو الأحزاب للاطلاع على الأدلة الارشادية

الوكيل الإخباري - دعت الهيئة المستقلة للانتخاب الأحزاب السياسية للاطلاع على الأدلة الارشادية الخاصة بالأحزاب السياسية والنماذج المعتمدة لذلك، والتي قامت الهيئة بنشرها على موقعها الالكتروني قبل نفاذ القانون بتاريخ 15/5/2022.

اضافة اعلان



وتضمنت الأدلة المنشورة على موقع الهيئة الالكتروني دليل توفيق أوضاع الأحزاب السياسية والذي ينص على أنه يتوجب على الأحزاب المؤسسة توفيق أوضاعها خلال مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ نفاذ قانون الأحزاب، وذلك بعقد مؤتمر عام شريطة أن لا يقل عدد أعضاء الحزب عند انعقاد المؤتمر العام عن ألف شخص، وأن يكون الأعضاء من سكان (6) محافظات على الأقل، بحيث لا يقل عددهم عن (30) شخصا من كل محافظة بحيث يعتمد مكان الإقامة الموجودة في البطاقة الشخصية مع مراعاة نسبة مشاركة الشباب والمرأة والأشخاص ذوي الاعاقة وفقا لقانون الاحزاب السياسية.



كما نشرت الهيئة على موقعها الالكتروني الدليل الارشادي لعملية اندماج الأحزاب السياسية المؤسسة والذي ينص أنه في حال رغبة حزب قائم أو أكثر في الاندماج فانه لا بد من عقد اجتماع لأعضاء الحزب (المؤسسين والمنتسبين) الراغب في الاندماج وبموافقة أغلبية الحاضرين لمؤتمر كل حزب، وتفويض قيادات الحزب التنفيذية بإجراءات الاندماج.



أما بخصوص الدليل الارشادي لتقديم طلب تأسيس حزب سياسي جديد حيث ورد في القانون أنه يحق لما لا يقل عن ثلاثمائة من الأردنيين على الاقل الراغبين في تأسيس حزب، التقدم بطلب خطي لأمين السجل من خلال تعبئة نموذج طلب تأسيس حزب سياسي موقع من المؤسسين، وتعبئة سند تفويض موقع من الأعضاء المؤسسين لصالح ثلاثة منهم لتقديم طلب التأسيس، وارفاق وكالة عدلية يختار من خلالها المؤسسون المفوضون الثلاثة أحدهم ليكون ممثلا عن المؤسسين أمام السجل لمتابعة إجراءات التسجيل.



كما نشرت الهيئة على موقعها الالكتروني الدليل الارشادي لعقد المؤتمر التأسيسي للأحزاب السياسية، حيث يعقد الحزب مؤتمرا تأسيسيا خلال مدة لا تزيد عن سنة من تاريخ استيفاء متطلبات التأسيس من خلال تزويد أمين السجل بموجب كتاب خطي بحيث يتضمن الكتاب كشف بأسماء الأعضاء المؤسسين قبل ثلاثين يوما من تاريخ عقد المؤتمر التأسيسي (ورقيا وإلكترونيا) لتدقيقها من قبل السجل واعتمادها من قبل مجلس المفوضين بالاضافة الى الاعلان عن موعد وتاريخ ومكان انعقاد المؤتمر التأسيسي.