المعايطة : مديرية الأمن العام ماضية في التصدي لآفة المخدرات

الوكيل الاخباري - رعى مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة، اليوم، في إدارة مكافحة المخدرات، ندوة حوارية نظّمتها الإدارة تحت عنوان "دور المؤسسات التعليمية في التوعية من أخطار المخدرات".



وقال اللواء المعايطة في كلمة له خلال الندوة، إنّ مديرية الأمن العام ماضية في تنفيذ التوجيهات الملكية السامية في التصدي لآفة المخدرات، وفق إستراتيجية سخّرت جميع الإمكانيات لرفع كفاءة إدارة مكافحة المخدرات، وتمكينها من القيام بواجباتها في محاربة هذه الآفة، معرباً عن شكره للجهات الرسمية كافة، والمؤسسات التي تقدم أدواراً تشاركية كبيرة في هذا المجال.



وأكّد اللواء المعايطة، أهمية الخطط والبرامج التوعوية التي تسعى مديرية الأمن العام لتطويرها من خلال شراكة مستدامة مع المؤسسات التعليمية والبحثية، وفي إطار منهجي هادف لنشر التوعية الوقائية بين الطلاب في مختلف المراحل الجامعية والمدرسية، للحفاظ على الأجيال من آفة المخدرات، وحماية المجتمع من آثارها الهدّامة.

اضافة اعلان