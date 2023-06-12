الإثنين 12-06-2023
الوكيل الاخباري

لماذا تحتاج أميركا إلى زيادتين في أسعار الفائدة لاستئصال التضخم؟

1300 قرار اعتقال إداري بحق فلسطينيين منذ مطلع العام

راصد: 393 رحلة سفر لأعضاء حكومة الخصاونة خلال عامين ونصف

اعلان توظيف صادر عن مؤسسة المواصفات والمقاييس - تفاصيل

جمعية كفرسوم لمنتجي الرمان تقدم 280 منحة لعمل مشاريع صغيرة

المعايطة: نتعامل مع الإعلام كشريك

حدث يطعن آخر ويلوذ بالفرار في الزرقاء

نقابة المهندسين تعلن توفر وظائف في السعودية - رابط

التربية: صرف مستحقات معلمي الإضافي والسوريين اليوم وغداً

وفاة رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني عن عمر ناهز 86 عاما

الإثنين، 12-06-2023 12:31 م

المعايطة: نتعامل مع الإعلام كشريك

WhatsApp Image 2023-06-12 at 12.33.41 PM


الوكيل الإخباري - قال المهندس موسى المعايطة، رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب إن الحوار الهادف هو ما نحتاج إليه اليوم حتى نصل لمشتركات في فهم حاجاتنا ووضع خارطة حلول لها. وذلك على أساس من حاجة الأمم لعملية ديمقراطية لايمكن إنشاءها بغير عمليات انتخابية تحترم وتطبق معايير النزاهة والحياد، وتنظيم العلاقة التي يجب أن تكون ناظمة بين الانتخابات كحق والإعلام كمسؤولية.

اضافة اعلان


جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في ملتقى الإدارات الانتخابية العربية الذي يعقد في مقر جامعة الدول العربية في العاصمة المصرية في القاهرة، بحضور ممثلين عن الادارات الانتخابية من مختلف الدول العربية، والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام.

وأضاف المعايطة، إننا في المملكة الأردنية الهاشمية، ومن تجربة الهيئة المستقلة للانتخاب، نتعامل مع الإعلام كشريك، لذلك قمنا في الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن مبكرا في تصميم إدارة الإعلام على أسس مهنية تواكب التطور وتتسارع في فهم أدوات الإعلام الحديث، لأن لا مجال للتوعية والتثقيف ونشر مفاهيم العملية الانتخابية قانونيا من غير التشبيك بالعلاقة مع الإعلام، كما قمنا بإنشاء قسم خاص للإعلام الرقمي، الذي يستهدف جيل الشباب المحرك الأهم في أي عملية سياسية.

وتابع المعايطة، إن الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن، هي هيئة مستقلة محصنة بالدستور والقانون اللذين يضمنان لها حرية اتخاذ القرار كما بين، أهم المدونات والتعليمات الناظمة للعلاقة بين كل ما له اتصال بالعملية الانتخابية، وتنظيم عمل وسائل الاعلام في الانتخابات، وآليات رصد الأداء الإعلامي خلال المواسم الانتخابية، بالإضافة الى التحدي الماثل في التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، مما يدفعنا نحو المطالبة في صناعة العلاج الفوري لأزمة تهدد تضليل الوعي العام.


كما بين أن الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن وهي تسعى نحو تطبيق العدالة في منح المرشحين فرصا متساوية في المنافسة، فإنها تحمي حقوق المرأة والشباب من أي محاولة لمصادرة حقهم في المنافسة بعيدا عن أدوات التنمر الذي يستهدف معنوياتهم ويشتت انتباههم عن أهدافهم المشروعة في المشاركة السياسية، مع التأكيد على شرط المسؤولية الأدبية والمهنية والقانونية في مجالات النشر والإعلام.


كما طالب المعايطة بصفته رئيسا للمنظمة العربية للإدارات الانتخابية؛ على ضرورة الاهتمام بالانفتاح والتعاون مع جامعة الدول العربية وفقا للأنظمة واللوائح المعمول بها في الجامعة، والعمل على فتح الحوار حول آلية توفيق الخطى لما فيه مصلحة لشعوبنا؛ حرصا منا على اتمام رسالتنا بتوحيد الجهود العربية بهدف تقديم افضل المستويات في التعزيز الديمقراطي والاداء الانتخابي المستحق.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
22ac92af-7d0d-495d-8e5a-cb2131e8b770

امين عام وزارة المياه والري يفتتح ورشة " الخطة الوطنية للمحافظة على المياه في القطاع الزراعي"

0L5A0349

راصد: 393 رحلة سفر لأعضاء حكومة الخصاونة خلال عامين ونصف

1024x576_main_image5d39bda6df69c

اعلان توظيف صادر عن مؤسسة المواصفات والمقاييس - تفاصيل

ةةةة

جمعية كفرسوم لمنتجي الرمان تقدم 280 منحة لعمل مشاريع صغيرة

11202219164657358749579

حدث يطعن آخر ويلوذ بالفرار في الزرقاء

350129642_574009468215631_855845982929209031_n

نقابة المهندسين تعلن توفر وظائف في السعودية - رابط

أخبار متعلقة
488422

المعايطة يترأس اجتماعا للمنظمة العربية عبر الاتصال المرئي

346986796_552740243681157_4450317465613961427_n

إعلان شعار عيد الاستقلال السابع والسبعين

1684083628778

الأردن يشارك بالاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية

أضحية 2

السعودية تؤكد استئناف استيراد الأغنام الأردنية

52023139524500509154

المستقلة للانتخاب: 26 حزباً مرخصاً و19 حزباً لم توفق أوضاعها مع انتهاء المدة القانونية

وزارة المياه والري

المياه : زيادة كميات المياه بالصيف لتلبية الاحتياجات من مختلف المصادر