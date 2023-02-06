المعايطة والغزو يؤكدان على أهمية التعاون المشترك

الوكيل الإخباري

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- أكد المهندس موسى المعايطة رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب ورئيس محكمة التمييز رئيس المجلس القضائي محمد الغزو على أهمية التعاون المشترك خصوصا في الملفات المشتركة في مراحل العملية الانتخابية؛ ومنها الطعون في جداول الناخبين او الطعن في الترشح او صحة النتائج.واتفق الطرفان على ضرورة عقد عدد من الجلسات المشتركة؛ خصوصا مع التعديل الدستوري الأخير؛ والذي نقل اختصاص النظر في طعون صحة النيابة من محكمة الاستئناف إلى محكمة التمييز، مما يوجب نقل المعرفة للجوانب المختلفة المستجدة في قانون الانتخاب؛ والنقاط المشتركة بين قانوني الانتخاب والأحزاب.وتم الاتفاق على تدريب كوادر الهيئة المستقلة للانتخاب على التحقيق الأولي في قضايا المخالفات الانتخابية في المعهد القضائي؛ بما يشمل الجوانب الفنية والشكلية للتحقيقات في هذه القضايا.وتم البحث في المحاكمات الصورية والتي ستتم مع بداية الشهر القادم في معهد القضاء الأردني؛ من خلال تدريب طلبة القانون في الجامعات على عدد من القضايا المختلفة المتعلقة في العملية الانتخابية.كما تم التأكيد على ضروري الاستمرار في برنامج العدالة الانتخابية من خلال نقل المعرفة لقضاة الصلح والبداية والاستئناف على مستجدات القوانين ذات العلاقة