المعايطة يستعرض لسفيرة الاتحاد الأوروبي أدوار المستقلة للانتخاب

الوكيل الاخباري - استعرض رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، المهندس موسى المعايطة، خلال استقباله اليوم الاثنين، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة، ماريا هادجيثودوسيو، أبرز أدوار الهيئة.



وبحسب بيان الهيئة، تطرق المعايطة إلى إجراء الانتخابات في غرف الصناعة والتجارة، وانتخابات رئاسة بلدية باب عمان، إضافة إلى تحديث السجل الانتخابي ليتواءم مع التحديثات في قانون الانتخاب، إلى جانب حملات الهيئة التوعوية والتثقيفية.

اضافة اعلان