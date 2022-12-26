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الإثنين، 26-12-2022 04:33 م

7.5 مليون متر مربع مساحة الأبنية المرخصة في 10 أشهر

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الوكيل الإخباري - ارتفع إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية شهر تشرين الأول بنسبة 6.3 بالمئة، لتبلغ نحو 7.451 مليون متر مربع، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي والبالغة 7.011 مليون متر مربع.

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وأشارت دائرة الإحصاءات العامة في تقريرها اليوم الاثنين، إلى انخفاض إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة بنسبة 2 بالمئة، لتبلغ 21473 رخصة لنهاية شهر تشرين الأول من العام الحالي، مقارنة مع 21916 رخصة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.


وارتفعت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي بنسبة 0.3 بالمئة، لتبلغ 6.173 مليون متر مربع، مقارنة مع نحو 6.153 مليون متر مربع خلال الفترة نفسها من العام الماضي.


كما ارتفعت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية في الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي، بنسبة 49 بالمئة، لتبلغ نحو 1.278 مليون متر مربع ، مقارنة مع نحو 858 ألف متر مربع للفترة ذاتها من العام الماضي.


وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي ما نسبته 82.8 بالمئة، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 17.2 بالمئة، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.


وعلى مستوى الأقاليم، بلغت حصة إقليم الوسط ما نسبته 65.8 بالمئة، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 24.9 بالمئة، وإقليم الجنوب ما نسبته 9.3 بالمئة.


وشكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 63.4 بالمئة، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 36.6 بالمئة.


ووفقا للتقرير، بلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو4.727 مليون متر مربع خلال الأشهر العشرة الماضية من هذا العام مقابل نحو4.426 مليون متر مربع، خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاعٍ نسبته 6.8 بالمئة.


أما على مستوى شهر تشرين الأول للعام الحالي، فأظهرت البيانات أن عدد رخص الأبنية بلغ 2545 رخصة، كما بلغت مساحة الأبنية المرخصة 913 ألف متر مربع، مقارنة مع 719 ألف متر مربع، خلال الشهر نفسه من العام الماضي، بارتفاعٍ نسبته 27.0 بالمئة.

 




 

 


 

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