الإثنين 26-12-2022
الوكيل الاخباري

الغذاء والدواء توضح بشأن برغر دجاج منتهي الصلاحية

رئيس الديوان الملكي الهاشمي يلتقي متقاعدين عسكريين

أول اجتماع لفريق تتبع الإنفاق الصحي على فيروس كورونا بالأردن

ولي العهد يصل أبوظبي لحضور تمرين عسكري أردني إماراتي

وزير الداخلية يتابع إجراءات الحكام الإداريين بالتعامل مع المنخفض

الارصاد تكشف الحالة الجوية وفرص تساقط الثلوج خلال الساعات القادمة

راصد جوي يوضح حول تساقط الثلوج بالاردن خلال الساعات القادمة

إدارة الأزمات يحذر المواطنين خلال الساعات القادمة

تعرف على مصير العملة الأردنية القديمة المتداولة بالأسواق !

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

الإثنين، 26-12-2022 04:51 م

الهلال الأحمر الأردني يحتفل غدا بمرور 75 عاما على تأسيسه

312252156_422808080031613_6676720707811034021_n


الوكيل الإخباري - يحتفل الهلال الأحمر الأردني، غدا الثلاثاء، بمرور 75 عاما على تأسيسه.

اضافة اعلان


وقال الهلال الأحمر الأردني في بيان، اليوم الاثنين، إنه يستمر، وهو يحتفل غدا باليوبيل الماسي لتأسيسه، بتقديم يد العون للفئات المستهدفة في المجتمع، وتخفيف معاناة المستضعفين ومساعدتهم في تأمين حياة كريمة.


وأضاف أنه على مدار 75 عاما التزم بمسؤوليته المجتمعية، واستطاع تنفيذ مختلف الأنشطة بجهود متطوعيه وموظفيه في مركزه الرئيس في العاصمة وفي فروعه العشرة الممتدة من جنوب المملكة إلى شمالها.


وأشار الهلال الأحمر الأردني إلى أنه عمل جاهداً بالتعاون مع شركائه في الحركة الدولية والعمل الإنساني على تحقيق إنجازات تصب في مصلحة الفرد والمجتمع، تجسيداً للمبادئ الإنسانية السبعة القائمة عليها الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر.


وأكد أنه واصل عبر مسيرته الممتدة لما يزيد على نصف قرن في تقديم خدماته الإنسانية للفئات المستهدفة في المجتمع المحلي ضمن البرامج الصحية والإغاثية والمجتمعية لتخفيف العبء عن الفئات الأشد ضررا دون تمييز أو انحياز لأي فئة كانت، كما أنه يلعب دوراً مساعداً للسلطات المحلية في تقديم الخدمات المجتمعية والإغاثية والطبية لمحتاجيها في مختلف مناطق المملكة.


ومنذ عام 1947، بدأ الهلال الأحمر الأردني عمله في ميدان الإنسانية ساعياً إلى توفير المساعدة لمحتاجيها أياً كان ومن مختلف الجنسيات، مستمرا في بناء قدراته للاستجابة للاحتياجات الإنسانية على أكمل وجه.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
www

الغذاء والدواء توضح بشأن برغر دجاج منتهي الصلاحية

www

رئيس الديوان الملكي الهاشمي يلتقي متقاعدين عسكريين

w

أول اجتماع لفريق تتبع الإنفاق الصحي على فيروس كورونا بالأردن

1

ولي العهد يصل أبوظبي لحضور تمرين عسكري أردني إماراتي

sssss

وزير الداخلية يتابع إجراءات الحكام الإداريين بالتعامل مع المنخفض

1220222519555311262178

إدارة الأزمات يحذر المواطنين خلال الساعات القادمة

أخبار متعلقة
1669813107820

الفايز يلتقي مسؤولين مشاركين في قمة السياحة بالرياض

0L5A1748

الأشغال تكشف أبرز البلاغات التي تعاملت معها خلال المنخفض الأخير

1669729714480

وزير الأوقاف يستقبل سفير بروناي لدى الأردن

0L5A9569

الصحة تعلن مراكز التطعيم ضد كورونا - أسماء

1669638658287

وزيرة التنمية الاجتماعية تبحث الشراكة والتعاون مع السفيرة الإيرلندية

عينة فحص كورونا

الصحة تعلن أسماء مراكز فحص كورونا