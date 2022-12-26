الهلال الأحمر الأردني يحتفل غدا بمرور 75 عاما على تأسيسه

الوكيل الإخباري - يحتفل الهلال الأحمر الأردني، غدا الثلاثاء، بمرور 75 عاما على تأسيسه.

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وقال الهلال الأحمر الأردني في بيان، اليوم الاثنين، إنه يستمر، وهو يحتفل غدا باليوبيل الماسي لتأسيسه، بتقديم يد العون للفئات المستهدفة في المجتمع، وتخفيف معاناة المستضعفين ومساعدتهم في تأمين حياة كريمة.



وأضاف أنه على مدار 75 عاما التزم بمسؤوليته المجتمعية، واستطاع تنفيذ مختلف الأنشطة بجهود متطوعيه وموظفيه في مركزه الرئيس في العاصمة وفي فروعه العشرة الممتدة من جنوب المملكة إلى شمالها.



وأشار الهلال الأحمر الأردني إلى أنه عمل جاهداً بالتعاون مع شركائه في الحركة الدولية والعمل الإنساني على تحقيق إنجازات تصب في مصلحة الفرد والمجتمع، تجسيداً للمبادئ الإنسانية السبعة القائمة عليها الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر.



وأكد أنه واصل عبر مسيرته الممتدة لما يزيد على نصف قرن في تقديم خدماته الإنسانية للفئات المستهدفة في المجتمع المحلي ضمن البرامج الصحية والإغاثية والمجتمعية لتخفيف العبء عن الفئات الأشد ضررا دون تمييز أو انحياز لأي فئة كانت، كما أنه يلعب دوراً مساعداً للسلطات المحلية في تقديم الخدمات المجتمعية والإغاثية والطبية لمحتاجيها في مختلف مناطق المملكة.



ومنذ عام 1947، بدأ الهلال الأحمر الأردني عمله في ميدان الإنسانية ساعياً إلى توفير المساعدة لمحتاجيها أياً كان ومن مختلف الجنسيات، مستمرا في بناء قدراته للاستجابة للاحتياجات الإنسانية على أكمل وجه.