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الإثنين، 26-12-2022 08:32 م

وزير الأوقاف يعمم بفتح المساجد للايواء خلال الحالة الجوية السائدة

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الوكيل الاخباري - عممت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية بضرورة فتح جميع مساجد المملكة كمراكز للايواء خلال الظروف الجوية السائدة في معظم المناطق. 

وقرر وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة السماح بإستخدام مساكن الموظفين "أئمة ومؤذنين" الفارغة كمراكز لايواء كل من تتقطع بهم السبل أو يتعرضون لأي أضرار نتيجة الظروف الجوية المتوقعة.

وأكد الخلايلة في تعميم أصدره اليوم الاثنين لجميع مديريات ومكاتب الاوقاف في مختلف مناطق المملكة ضرورة التعاون مع الجهات المختلفة لتقديم المساعدات للمتضررين من خلال فتح المساجد.    

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