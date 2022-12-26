الإثنين 26-12-2022
الوكيل الاخباري

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الإثنين، 26-12-2022 11:36 م

الجيش ينقذ 13 شخصاً وعائلة داهمتهم السيول في الجنوب

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 الوكيل الاخباري - نظراً لما تشهده المملكة من حالة عدم الاستقرار الجوي وتساقط الأمطار بغزارة وتشكل السيول، قامت مرتبات المنطقة العسكرية الجنوبية، مساء الإثنين، بانقاذ ١٣ شخصاً أردنياً ومن جنسيات أخرى في منطقة الفيصلية/ المريغه، وانقاذ عائلة سورية على طريق منطقة بسطة بمحافظة معان، والعمل على إخلائهم، بعدما داهمت مياه الأمطار والسيول مركباتهم ومحاصرتهم.

وكانت مرتبات المنطقة العسكرية الجنوبية قد تلقت بلاغاً بوجود عدد من المواطنين والأجانب محاصرين في مركباتهم بمياه السيول ضمن منطقة المسؤولية، ما شكل خطورة عليهم، وتم التحرك على الفور للمكان وتأمينهم إلى مواقع آمنة.

وإذ تهيب القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، الأخوة المواطنين أخذ الحيطة والحذر والإبتعاد عن مناطق تشكل السيول وجوانب الأودية، وعدم المجازفة بقطعها في حال ارتفاع منسوب المياه، واتباع التعليمات والتحذيرات في مثل هذه الظروف الجوية.

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