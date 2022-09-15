الخميس 15-09-2022
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الخميس، 15-09-2022 12:16 م

المعهد الملكي للدراسات الدينية ينهي مشروعا لتدريب الطلبة التايلنديين

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الوكيل الإخباري - أنهى المعهد الملكي للدراسات الدينية مشروعا بعنوان "القادة الشباب في مجتمع متعدد الثقافات"، يهدف إلى تدريب 60 طالبا وطالبة تايلنديين يدرسون في كليات الشريعة في جامعات أردنية، وتعريفهم بالتعايش المشترك والتسامح الديني والتنوع الثقافي في الأردن.

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واشتملت الفعاليات التي استمرت ثلاثة أيام، بحضور السفير التايلندي سوبارك برونغثورا، على جلسات حوارية بمشاركة المستشار الأكاديمي للمعهد الدكتور عامر الحافي، والدكتور محمد الرواشدة، والدكتور عروة الدويري، والأب بسام شحاتيت، والدكتور رامي نفاع.


كما اشتملت الفعاليات التي جرت بالتعاون مع السفارة التايلندية واتحاد الطلبة التايلنديين في الأردن، على زيارات ميدانية إلى مدينة السلط "مقام النبي الخضر عليه السلام، متحف السلط التاريخي (بيت أبو جابر)، وشارع الحمام"، ومدينة مأدبا "جبل نيبو، مقام النبي موسى، مركز زوار مدينة مأدبا، ومسجد المسيح عيسى بن مريم".

 

 




 

 


 

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