ندوة تعاين دور إربد في المئوية الاولى للمملكة

الوكيل الإخباري - عاينت ندوة نظمتها الجمعية الأردنية للفكر والحوار والتنمية في قاعة غرفة تجارة إربد، اليوم السبت، ضمن فعاليات إربد عاصمة للثقافة العربية دور المدينة في المئوية الأولى من عمر الدولة من جوانب ثقافية وسياسية واقتصادية وفنية.

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وأشار رئيس غرفة التجارة محمد الشوحة الى دور اربد المحافظة والمدينة في الحركة التجارية والاقتصادية التي تشكلت مع بدايات نشوء الدولة، مشيرا إلى أنها كانت نقطة انطلاق اقتصادي وتجاري بين شرق الأردن وغربه واستذكر أوائل التجار الذين مارسوا التجارة بين إمارة شرق الأردن وفلسطين.



ولفت إلى أن غرفة التجارة ومنذ تأسيسها عام 1950 كمظلة للتجار أخذت على عاتقها دعم أي نشاط يخدم المدينة والوطن، مشيدا بدور مؤسسات المجتمع المدني في عملية التحديث والتنمية.



وقال رئيس الجمعية نائب رئيس مجلس النواب الأسبق الدكتور حميد البطاينة إن اربد مدينة لها وجود عميق في التاريخ بسبب موقعها الاستراتيجي فكانت مقرا وممرا للكثير من الأحداث المؤثرة في بناء ثقافة الإنسان ومسيرة بناء الدولة.



وتناول الدكتور محمد الغوانمة الغناء الشعبي في مئوية الدولة، مؤكدا أنها ساهمت في إثراء الفعل الفني والثقافي إلى جانب دورها في صناعة الوعي واستنهاض الهمم.



وقال الأديب والكاتب عبدالمجيد جرادات ان إربد تنعم بخصوبة التنوع الذي تتجلى فيه عبقرية الزمان والمكان، مشيرا الى أنها تتمتع بتنوع طبيعي في التضاريس والأماكن السياحية الأثرية والتراثية والحضارية.



وقال المؤرخ الدكتور احمد شريف الزعبي ان الدور التاريخي الذي لعبته إربد المكان والإنسان والهوية القومية قبل نشوء الدولة ساهم بتعميق دورها فكانت خزانا للمعرفة والموارد البشرية.