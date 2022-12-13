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الثلاثاء، 13-12-2022 01:04 م

المعونة: آخر دفعة من مخصصات دعم المحروقات نهاية الشهر الحالي

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الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات

أكد الناطق الاعلامي باسم صندوق المعونة الوطنية ناجح الصوالحة أن صرف آخر دفعة من مخصصات دعم المحروقات ستكون نهاية شهر كانون الأول الحالي مع الدفعات الشهرية للمنتفعين.

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وقال الصوالحة لـ "الوكيل الإخباري" إن صرف الدعم استمر لمدة ستة أشهر بناءً على قرار الحكومة للحد من ارتفاع اسعار المحروقات.


يشار إلى أن نصيب الأسرة المكونة من فرد أو فردين 8 دنانير، والمكونة من 3 إلى 4 أفراد 11 دينارا، والأسرة المكونة من 5 أفراد فأكثر 14 دينارا عن الشهر الواحد .


وكانت الحكومة خصصت (16) مليون دينار لدعم الأُسر المستفيدة من صندوق المعونة الوطنية، والبالغ عددها قرابة (216) ألف أُسرة لمواجهة ارتفاع اسعار المحروقات ، حيث تم صرف الدعم للفئات المستحقَّة لمدة ستة شهور حتى نهاية العام الحالي 2022.


ويأتي تخصيص الدعم للحد من تأثّر هذه الفئات بانعكاس ارتفاع أسعار النفط عالمياً على أسعار المشتقات النفطية محلياً.

 




 

 


 

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