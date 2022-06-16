المعونة الوطنية: دعم مالي لكل المستفيدين من الصندوق

الوكيل الاخباري-تيماء عبيدات

أكد الناطق الاعلامي باسم صندوق المعونة الوطنية ناجح الصوالحة، اليوم الخميس، ان جميع الأسر المستفيدة من الصندوق سيصرف لهم الدعم الذي اقرته الحكومة أمس.

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وقال الصوالحة لـ "الوكيل الإخباري" إنه لغاية الآن لا يوجد تفاصيل حول موعد وحصص العائلات من الدعم الجديد، موضحا انه سيتم الاعلان عن التفاصيل في وقت لاحق .

وكان قد أعلن وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي بإسم الحكومة فيصل الشّبول يوم امس الأربعاء أن الحكومة قررت تخصيص مبلغ (30) مليون دينار ضمن صندوق لدعم الأسر المستفيدة من صندوق المعونة الوطنية وصندوق الطالب الفقير بهدف التخفيف من آثار الارتفاع المستمر والمضطرد في أسعار المحروقات عالمياً.

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