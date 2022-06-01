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الأربعاء، 01-06-2022 10:25 ص

وقف المعونة الشهرية المتكررة عن 1179 أسرة.. والصندوق يوضح

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

كشف الناطق الإعلامي باسم صندوق المعونة الوطنية ناجح الصوالحة، الحالات التي تستوجب إيقاف المعونة المالية الشهرية المتكررة عن الأسر المستفيدة.اضافة اعلان


وقال الصوالحة في حديث لـ"الوكيل الإخباري"، إنه يتم وقف المعونات المتكررة في حال توفي الشخص المعاق أو المسن أو المريض الذي تتقاضى عنه الأسرة معونة شهرية، وتوقف أيضا في حالة زواج المطلقة، وبعد خروج الزوج من السجن بثلاثة أشهر، بالإضافة إلى تحسن دخل الأسرة المنتفعة.

وأضاف أن صندوق المعونة يراقب أوضاع الأسر المنتفعة بشكل دوري للتأكد من صرف المعونات الشهرية وإيصالها إلى مستحقيها.

وأشار الصوالحة إلى أن الأسباب الموجبة لوقف صرف المعونات المتكررة ثابتة ولا تقبل الشك حيث أنها مثبتة بوثيقة أو شهادة وفاة أو عقد زواج.

وبيّن أن الصندوق يعمل وفق معايير واضحة ومؤشرات تضمن إيصال المعونات للمنتفعين المستحقين، لافتا إلى العمل وفق المخصصات التي توفرها الحكومة لمساعدة أكبر عدد ممكن من المنتفعين.

وكان صندوق المعونة الوطنية أوقف صرف المعونة المالية الشهرية المتكررة عن 1179 أسرة خلال شهر نيسان الماضي، وفق التقرير الشهري للصندوق.

 




 

 


 

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