المعونة الوطنية وجمعية شعاع الأمل لذوي الاحتياجات الخاصة يوقعان اتفاقية تعاون

الوكيل الاخباري- وقعت مدير عام صندوق المعونة الوطنية ختام شنيكات، ورئيس جمعية شعاع الأمل لذوي الاحتياجات الخاصة عمر الجراح، اليوم الاثنين، في مبنى الصندوق، اتفاقية تعاون تهدف إلى تنفيذ مشاريع مشتركة توفر الحماية والرعاية للأسر المنتفعة من الصندوق.

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وقالت شنيكات، إن الاتفاقية تعمل على تعزيز مختلف أنواع الشراكات الفاعلة مع القطاعات المعنية بالتمكين الاقتصادي، من خلال مشاريع تستهدف دعم الأفراد وتطوير قدراتهم ودمج الأشخاص من ذوي الإعاقة بالمجتمع المحلي وسوق العمل، من خلال برامج تدريبية وتوعوية تساهم في التخفيف من مشكلة الفقر والبطالة.

وأشارت إلى أهمية ما تقوم به الجمعية من نشاطات ومبادرات داعمة في إطار الحماية الاجتماعية وخدمة المجتمع المحلي.



من جهته أكد الجراح، أن جمعية شعاع الأمل تعمل على تقديم جميع الخدمات من رعاية وتأهيل وحماية للمنتفعين ومساعدتهم للعيش بكرامة، والعمل على تعزيز الجوانب النفسية والاجتماعية لهم بشتى الوسائل المختلفة.