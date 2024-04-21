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الأحد، 21-04-2024 11:07 ص

11846 أسرة مستفيدة من برامج المعونات المالية الشهرية في اربد خلال 2023

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الوكيل الإخباري- بلغ عدد الأسر المستفيدة من برنامج المعونات المالية الشهرية المتكررة، الذي ينفذه صندوق المعونة الوطنية خلال العام الماضي في محافظة اربد نحو 11846 أسرة.

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وبحسب إحصائيات حصلت عليها وكالة الأنباء الأردنية بترا )فإن القيمة المالية للمعونات الشهرية للأسرة المستفيدة في محافظة اربد تبلغ 723582 دينارا.


ويبلغ عدد أفراد الأسر المستفيدين من برنامج المعونات المالية الشهرية في محافظة اربد 35319 فردا، ويشكل عدد الأسرة المستفيدة من برامج المعونات الشهرية في محافظة اربد نسبة 23 بالمئة من عدد الأسر المستفيدة في جميع محافظات المملكة.


ويستهدف البرنامج الأسر الفقيرة ضمن فئات محددة وهي الفئات التي يكون فيها رب الأسرة غير قادر على العمل مثل أسر المسنين والمرضى وذوي الإعاقة حيث يتم صرف مبالغ مالية تبلغ بين (45 و 200) دينار وتحدد قيمتها وفقاً لقياس مؤشرات الفقر والحاجة، بالإضافة إلى فئة وعدد أفراد الأسرة.


وبهدف تطوير وتوحيد برنامج الانتفاع بما يحقق المبادئ المعيارية والعدالة في تقديم الخدمات للمنتفعين، يعمل الصندوق على توحيد برنامج المساعدات النقدية من خلال دمج برامج المعونات الشهرية ضمن برنامج الدعم النقدي الموحد، حيث تم خلال 2023 دمج نحو 50 بالمئة من الأسر المستفيدة من برنامج المعونات الشهرية، مما أدى إلى انخفاض أعداد المستفيدين من هذا البرنامج والذي من المتوقع أن يتم إلغاؤه نهاية عام 2024 وترحيل جميع الأسر المستفيدة من خلاله إلى برنامج الدعم النقدي الموحد وهذا يفسر انخفاض أعداد الأسر المستفيدة وزيادتها بنفس المقدار تقريباً في برنامج الدعم النقدي الموحد.


وبلغ عدد الحالات المنتفعة من هذا البرنامج 50819 أسرة في نهاية عام 2023 وعدد أفرادها 145435 وبتكلفة مالية مقدارها 3102643 ديناراً شهرياً، حيث شكلت فئة الحالات الإنسانية الفئة الأكثر عدداً بنسبة 23 بالمئة من إجمالي منتفعي برنامج المعونات الشهرية.



 




 

 


 

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