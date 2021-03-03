الأربعاء 03-03-2021
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الأربعاء، 03-03-2021 01:42 م

المفرق: اغلاق ومخالفة 6 منشآت

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الوكيل الاخباري - قال محافظ المفرق ياسر العدوان انه تم، امس الثلاثاء، مخالفة واغلاق 6 منشآت في مناطق مختلفة من المحافظة، وذلك جراء مخالفتها لأوامر الدفاع وشروط ومتطلبات الصحة والسلامة العامة.

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وقال محافظ المفرق لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان لجانا أمنية مختصة من مديرية شرطة محافظة المفرق، نفذت جولات تفتيشية على المحلات حيث تبين انها تمارس عملها وتقدم خدماتها بعد انتهاء الفترة المسموح بها ودخول فترة الحظر الجزئي المفروضة بموجب أوامر الدفاع.


واوضح انه تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق المخالفين واغلاق المحلات وتوقيف اصحابها، مؤكدا أن الجولات على المحلات والأشخاص مستمرة للتأكد من التزامهم بأوامر الدفاع وشروط الصحة العامة.


-- (بترا)

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