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الأربعاء، 03-03-2021 11:43 ص

السياحة: إغلاق 20 منشأة سياحية وإنذار ومخالفة 62 أخرى

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الوكيل الاخباري - اغلقت فرق التفتيش والرقابة التابعة لوزارة السياحة والآثار، والجهات المعنية الأخرى، 20 منشأة سياحية بين مطعم وفندق، وحررت مخالفات وإنذارات لـ 62 منشأة أخرى، إضافة لمخالفة 42 شخصًا خلال شهر شباط الماضي، وذلك لعدم الالتزام بالتدابير الوقائية للصحة والسلامة العامة التي حددتها الوزارة.

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واشارت الوزارة في بيان صحافي، اليوم الاربعاء، إلى أن لجان الكشف على المنشآت السياحية كثفت جولاتها التفتيشية والرقابية خلال الشهر الماضي، حيث تم تنفيذ 1341 جولة تفتيشية، موضحة انه تم اتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين الذين لم يتقيدوا بالإجراءات والشروط التي وضعتها الوزارة، ولم يلتزموا بالدليل الإرشادي الذي عممته، حيث شملت الجولات جميع محافظات المملكة.


ولفتت الوزارة الى التزام 826 منشأة سياحية بالتدابير الوقائية للصحة والسلامة العامة، في حين تم تنبيه 157 منشأة.

 

وتشكلت فرق الكشف على المنشآت السياحية من 15 لجنة، ضمت كل واحدة منها ممثلين عن وزارات السياحة والآثار، والصحة، والعمل، والصناعة والتجارة، وأمانة عمان الكبرى، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، وجمعية المطاعم السياحية، وجمعية الفنادق، والإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة.


وأكدت الوزارة في بيانها، ضرورة التزام المنشآت السياحية والمتواجدين بداخلها بالتعليمات الصادرة عن أوامر الدفاع والتي تنص على المحافظة على التباعد الجسدي بين الأفراد، وارتداء الكمامات عند الدخول والخروج والحركة ورفعها عند الجلوس للطعام فقط، وبناء على قرار "اللجنة السياحة في اجتماعها الحادي عشر لعام 2014"، وجهت مؤخراً تعميما لجمعية الفنادق وجمعية المطاعم السياحية، بضرورة إلزام المنشآت السياحية بتركيب كاميرات في مرافقها المختلفة.


واكدت ضرورة تشغيل وتفعيل الكاميرات بشكل دائم، وتوفير جهاز تخزين لمدة لا تقل عن 45 يوما، ومطابقة تلك الكاميرات لمواصفات وتوصيات الجهات الأمنية، وفي حال تعطلها على المنشأة ابلاغ الوزارة بذلك، والعمل على إجراء الصيانة واصلاح العطل في مدة لا تزيد عن 24 ساعة، موضحة أنه بخلاف ذلك ستقوم فرق التفتيش بإغلاق كل منشأة غير ملتزمة بتفعيل نظام المراقبة بالكاميرات ولم تبلغ عن العطل.


-- (بترا)

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