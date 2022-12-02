المفرق: ثلاث فتيات يؤسسن عيادة بيطرية بكادر نسائي كامل

الوكيل الاخباري - طموح ومثابرة تحلت به ثلاث خريجات تخصص طب بيطري من جامعة العلوم والتكنولوجيا من خلال استحداث مشروع عيادة بيطرية كادرها من النساء ولأول مرة في محافظة المفرق .



وقالت الدكتورة البيطرية جمانة العمري صاحبة مشروع العيادة البيطرية، أنه تبادر إلى ذهنها في أعقاب التخرج من الجامعة والتقدم لديوان الخدمة المدنية للحصول على وظيفة مستقبلية أن الوقت سيطول في هذا السياق، وعليه قامت بطرح فكرة استحداث مشروع خاص كعيادة بيطرية على زميلتيها الدكتورة البيطرية روان بني حسن والدكتورة البيطرية براءة عليمات، حيث لاقت الفكرة قبولا وتم العمل على تأمين مخصصات المشروع ذاتيا دون اللجوء إلى أي جهة تمويلية .

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