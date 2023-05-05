المفرق: دعوة لمزارعي المحاصيل الحقلية للحصول على شهادة الإنتاج

الوكيل الاخباري - دعت مديرية زراعة محافظة المفرق مزارعي المحاصيل الحقلية بشقيها القمح والشعير في المحافظة الراغبين بتوريد محاصيلهم إلى الصوامع لمراجعة مديريات الزراعة للحصول على شهادة الإنتاج وفقاً لمديرة المديرية ابتهال الخريشا .



وقالت الخريشا، إنه يتوجب على المزارعين الراغبين بالحصول على شهادة الإنتاج، إحضار سندات تسجيل حديثة وعقود الإيجار اللازمة، مشيرة أن اللجنة القائمة لهذه الغاية ستبدأ عملها يوم الأحد المقبل ولغاية السادس من شهر تموز المقبل.

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