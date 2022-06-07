المفلح: العمل جارٍ على إنشاء صندوق للمسنين

الوكيل الإخباري - قال وزير التنمية الاجتماعية ايمن المفلح إن العمل جارٍ على إنشاء صندوق المسنين بالتشاركية مع القطاع الخاص، بحيث يقدم الخدمات الفضلى للمسنين المتواجدين عند الأهل عبر تخصيص الدعم اللازم من الموازنة العامة والقطاع الخاص والمتبرعين، لافتًا إلى أنه جرى فتح مراكز في الشمال والوسط والجنوب للنساء المعنفات.



وبين أن الوزارة انتهت من إطلاق الاستراتيجية الوطنية للحماية الوطنية، التي تقوم على عدة مرتكزات، هي: فرصة، تمكين، كرامة، الاستجابة للأزمات، مستعرضًا الفئات المُستهدفة من خدمات الرعاية والحماية الاجتماعية، وهي الفئة المهمشة، والضعيفة، والأيتام، وذوي الاحتياجات الخاصة، والأحداث، وكبار السن، والنساء المُعنفات، والمتسولين.



وأضاف أن الحكومة تقدم تسهيلات للجمعيات للحصول على التمويل، وبما يتلاءم مع برامجها وأنشطتها وأهدافها وفق معايير وأسس واضحة وشفافة وفترة زمنية محددة، وانسجامًا مع معايير الشراكة التي تنفذها الوزارة مع الجمعيات والمنظمات المجتمع المحلي.

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وأشار إلى أن هناك نظاما للتبرع للجمعيات الخيرية سيتم اصداره قريباً، كما سيجري اطلاق منصة من اجل توحيد الاجراءات مع الجهات التي تقدم الدعم للمشاريع.

وأوضح المفلح أن عدد الجمعيات المسجلة في المملكة تجاوز 6502 جمعية، 62% منها تشرف على أعمالها وزارة التنمية الاجتماعية، منوهًا إلى أن عدد الحضانات المسجلة يزيد على 1400 حضانة، منها 686 حضانة عاملة حاليًا.