حوارية في الأغوار الشمالية عن الجرائم الإلكترونية

الوكيل الاخباري - نظمت مدرسة أبو سيدو الأساسية للبنين في لواء الأغوار الشمالية، بالتعاون مع الشرطة المجتمعية، اليوم الاثنين، جلسة حوارية حول الجرائم الإلكترونية، بمشاركة طلبة المدرسة والكوادر التعليمية.

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وتحدث الملازم أول فؤاد أبو دامس، من قسم الشرطة المجتمعية في شرطة غرب إربد، عن مخاطر عدم التعامل السليم مع الجرائم الإلكترونية، وتأثيرها السلبي على المجتمع المحلي والمشاكل التي يواجهها الأفراد أثناء استخدام الأجهزة الإلكترونية.



وبين أن التوعية بالجرائم الإلكترونية والمعرفة بالوسائل الآمنة لاستخدامات وسائل التواصل الاجتماعي، أصبحت ضرورة ملحة لأفراد المجتمع، خاصة مع التطور الهائل في تكنولوجيا الاتصالات التي رافقها بث ملايين المعلومات الواجب تمييزها.



وتطرق أبو دامس إلى كيفية الوقاية من مخاطر الجرائم الإلكترونية سواء كانت قضايا تهديد أو قضايا ابتزاز، وأبرز التشريعات التي تعالج تلك القضايا ودور وحدة الجرائم الإلكترونية في الحد منها.

