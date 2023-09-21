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الخميس، 21-09-2023 02:47 م

"المقاييس" تختتم دورات تدريبية في التصنيع الغذائي والزراعي

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الوكيل الإخباري- اختتمت مؤسسة المواصفات والمقاييس دورات تدريبية عقدتها حول المواصفات القياسية والقواعد الفنية الأردنية لعدد من منتجات التصنيع الغذائي والزراعي.

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وشارك في الدورات، بحسب بيان للمؤسسة اليوم الخميس، موجهون ومستفيدون من مشروع التنمية الاقتصادية الريفية والتشغيل، بالتعاون مع أحد المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية التي تتولى إدارة المشروع.


وقالت المؤسسة، إن الدورات هدفت الى تزويد المشاركين بمهارات تسهم في رفع كفاءة العاملين في القطاع الزراعي والتصنيع الزراعي، عبر نقل المعرفة التي امتلكها المشاركون إلى مستفيدين آخرين، وبما يسهم في نشر ثقافة الجودة في مجال الدورات التي تركز على الإنتاج والتعبئة والتغليف للمنتجات الزراعية ومنتجات التصنيع الغذائي، وفقا للمواصفات القياسية والقواعد الفنية الأردنية وأفضل الممارسات المتبعة.


وتمنح المؤسسة شهادة "عضوي"، وشهادة "الممارسات الزراعية الجيدة" للمنتجات الزراعية والمزارع، بما يسهم بفتح الأسواق العالمية أمام المنتج الأردني ويدفع عجلتي الإنتاج والاقتصاد.


وتعقد المؤسسة برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات، يمكن الاطلاع عليها او الاستفسار عنها من خلال الرقم (5301225-06- فرعي: 1239) أو البريد الالكتروني: [email protected].


 




 

 


 

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