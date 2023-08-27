الزّهير: ورش عمل توعويّة لتأهيل العاملين في المشاريع الصغيرة والمتوسّطة

الوكيل الإخباري- أكّدت مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس المهندسة عبير بركات الزّهير أهميّة تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتأهيل العاملين فيها لتصنيع منتجات مطابقة للمواصفات القياسيّة والقواعد الفنيّة الأردنيّة بما يسهم برفع تنافسيّتها ودعم أصحاب تلك المشاريع.

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جاء ذلك خلال افتتاحها حزمة من الدّورات التدريبيّة التي تستهدف موجهين ومستفيدين من مشروع التنمية الاقتصادية الريفية والتشغيل، والتي تعقد بالتعاون بين المواصفات والمقاييس، والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية -التي تتولى إدارة المشروع- ومؤسسة نهر الأردن، والمركز الوطني للبحوث الزراعية، والبنك المركزي، وجمعية مصدري الخضار والفواكه.



وأبدت المهندسة الزّهير استعداد المؤسسة في تقديم الدعم للمستفيدين من خلال عقد ورش عمل توعوية بخصوص شهادات المطابقة للإنتاج الزراعي، ومنح المنتجات الزراعية شهادات مطابقة وكذلك تقديم البرامج التدريبية في المجالات التي يستهدفها المشروع، منوّهة إلى أنّ المؤسسة تمنح شهادة (عضوي Organic)، وشهادة (الممارسات الزّراعيّة الجيّدة GLOBALG.A.P.) بما يسهم بفتح الأسواق العالميّة أمام المنتج الأردنيّ ويدفع عجلتي الإنتاج والاقتصاد.



من جانبها قالت المهندسة إيمان عطيّة مدير سلسلة القيمة بمشروع التنمية الاقتصاديّة الريفيّة في المؤسسة الأردنيّة لتطوير المشاريع الاقتصاديّة، إنّ انعقاد هذه الدّورات في مؤسسة المواصفات والمقاييس يأتي من الثقة العالية التي تحظى بها المؤسسة والمكانة المرموقة التي تحتلّها.



ويشارك في هذه الدّورات متدرّبون من مختلف محافظات وألوية المملكة، سيعملون على نقل معارفهم وخبراتهم التي امتلكوها إلى مستفيدين آخرين، بما يسهم في نشر ثقافة الجودة في مجال الدّورات التي تركّز على الانتاج والتغليف الغذائيّ والزراعيّ، وفقاً للمواصفات القياسيّة والقواعد الفنيّة الأردنيّة، وأفضل الممارسات المتّبعة.



وتعقد المؤسسة برامج تدريبية متخصصة في عدّة مجالات، وللاستفسار عن هذه البرامج بإمكانكم التواصل مع المؤسسة من خلال 5301225-06- فرعي: 1239/ البريد الالكتروني: [email protected].