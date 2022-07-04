المكتبة الوطنية تحتفي بكتاب أوراق مبعثرة للرمحي

الوكيل الاخباري- احتفت دائرة المكتبة الوطنية، أمس الأحد، بكتاب "أوراق مبعثرة" لخبير الطاقة والاقتصاد جمال الرمحي، وهو عبارة عن مجموعة من المقالات والأوراق الاقتصادية المتعلقة بالطاقة والنفط والتعدين والسياحة.

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وأقيم حفل الاحتفاء بحضور مدير المكتبة الوطنية الدكتور نضال عياصرة، وأدارته تغريد العجارمة.



وقدم الدكتور فوزي الخطبا قراءة نقدية للكتاب، مشيرا إلى أهمية ما جاء فيه الكاتب من آراء على الرغم من أن بعضها كتب في الثمانينيات والتسعينيات.



من جهته، أوضح الدكتور حسن المبيضين، أن تنوع مقالات الكاتب في الميادين الاقتصادية والصناعية، خاصة الطاقة والنفط، أعطى إشارة إلى اهتمام الكاتب بالمادة الاقتصادية الأكثر أهمية في الواقع الاقتصادي العربي وكذلك السياسي.