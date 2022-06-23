الخميس 23-06-2022
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الخميس، 23-06-2022 12:29 م

الخرابشة: أسس جديدة لمشاريع الطاقة المتجددة فوق 1 ميغاواط

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الوكيل الإخباري - كشف وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، عن منح أسس يتم بموجبها الموافقة على إقامة مشاريع طاقة متجددة تزيد عن 1 ميغاواط لتغطية استهلاكات المستثمرين الجدد أو توسعة الاستهلاكات القائمة للمصانع المخصصة للتصدير وتشغل عمالة أردنية تزيد عن 70%.

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وتتضمن الأسس أن يكون لغايات التصدير، ومنتج جديد، ويشغل عمالة أردنية بنسبة تتجاوز 70%.


جاء ذلك خلال لقاء الوزير الطاقة والثروة المعدنية بأعضاء غرفة صناعة عمان، اليوم الخميس.


كما وافق الخرابشة على تشكل لجنة من القطاع الصناعي لدارسة احتياجات المصانع من الغاز وتقديمها لوزارة الطاقة والثروة المعدنية للعمل على تنفيذها بأسرع وقت.


وقال إن ترشيد الاستهلاك يعزز أمن التزود بالطاقة، مشيرا إلى مجموعة إجراءات أقرتها الحكومة، وآخرها تخفيض التعرفة الكهربائية للقطاعات الإنتاجية يقلل الكلف التشغيلية.


وأكد الوزير أننا “معنيون بزيادة تنافسية القطاع الصناعي واتخذنا عددا من الإجراءات بالخصوص”، لافتا إلى أن التعرفة الكهربائية المدعومة انعكست إيجابا على مختلف القطاعات الإنتاجية.


وبين أن ترشيد الاستهلاك يعزز أمن التزود بالطاقة.


 




 

 


 

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