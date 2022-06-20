وزير الطاقة : حجم إنتاح النفط من حقل حمزة يصل إلى 500 برميل يوميا

الوكيل الاخباري - قال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، الاثنين، إن حجم إنتاج النفط من حقل حمزة يصل إلى 500 برميل يوميا، موضحا أن "حجم استهلاك الأردن من النفط يصل تقريبا إلى 150 ألف برميل نفط مكافئ يوميا".



وأضاف، في تصريح على قناة "المملكة"، أن "موضوع إعادة تأهيل حقل حمزة النفطي كتبت به إلى رئيس الوزراء عندما كنت وزيرا للطاقة في عام 2017، وتم موافقة مجلس الوزراء على إعادة تأهيل آباره عن طريق شركة البترول الوطنية وتلزيمها هذا العمل".



وأشار الخرابشة إلى "خطة لإعادة تأهيل بعض الآبار في حقل حمزة، وهناك شركة استشارية عاملة تساعد شركة البترول الوطنية في تقييم الاحتياطيات الموجودة في الحقل حمزة، وسيكون هناك في المستقبل خطة لتطوير هذا الحقل.

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