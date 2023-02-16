المكتبة الوطنية تختتم برنامجها التدريبي العاشر لمنتسبي القوات المسلحة

الوكيل الاخباري - اختتمت دائرة المكتبة الوطنية، اليوم الخميس، البرنامج التدريبي العاشر لمنتسبي القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، حول مأسسة إجراءات حق الحصول على المعلومات وإدارة الوثائق.



ووفق بيان صحفي للمكتبة، اشتمل البرنامج الذي استمر 10 أيام على بروتوكولات مأسسة إجراءات حق الحصول على المعلومات، وكيفية التعامل مع طلبات المعلومات وبروتوكول تصنيفها، والمعلومات المتاحة وغير المتاحة.

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