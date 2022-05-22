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الأحد، 22-05-2022 04:50 م

المكتبة الوطنية تطلق برنامجاً تدريبياً في إدارة الوثائق

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الوكيل الاخباري - أطلقت المكتبة الوطنية، اليوم الأحد، برنامجا تدريبيا في إدارة الوثائق، بالتعاون مع الإعلام العسكري في القوات المسلحة الأردنية، والذي يستمر 10 أيام بإشراف المدربين يحيى شقير والدكتورة نهلة المومني وهلا حدادين.

ويأتي البرنامج الذي يتضمن 45 ساعة تدريبية، ضمن سلسلة دورات ستستمر حتى نهاية العام الحالي، استناداً إلى مذكرة التعاون التي تم توقيعها مع مديرية الإعلام العسكري في نهاية العام 2020.

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