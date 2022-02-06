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الأحد، 06-02-2022 12:30 م

المكتبة الوطنية تنظم ندوة احتفاء بمئوية الدولة

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الوكيل الإخباري - استضافت المكتبة الوطنية صباح اليوم الأحد، في مقرها بعمان، ندوة نقاشية عن مئوية الدولة الأردنية ودور الفكر في تعزيز الهوية الوطنية.

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وتحدث اللواء المتقاعد الدكتور مفلح الزيدانين عن أهمية دور الفكر في بناء الهوية الوطنية الأردنية، كأحد مخرجات اللجنة الملكية للإصلاح.


وقال: "منذ أن بدأت النهضة العربية الكبرى، كان هدفها تحرير العرب من الظلم والاستبداد، مبدؤها إنقاذ العرب من الظلم باستخدام روح الفكر، وإن جلالة الملك هو قائد عملية الإصلاح الشامل، وكانت أعمال اللجنة الملكية للإصلاح تستند إلى الأوراق النقاشية التي قدمها جلالته.


بدوره، قال الدكتور محمد المعايعة، إن الإنجازات في مئوية الدولة الأردنية كثيرة ومتنوعة ومتعددة المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية، وهي محطات مشرقة كثيرة، علينا أن نفتخر بها ونبني عليها، وما تحقق يعد إرثا حضاريا وهوية تعريفية بإنجازات الدولة الأردنية السياسية والحضارية وعبقرية قيادتها وفرسانها.


وأضاف: ونحن نتحدث عن مئوية الدولة الأردنية نستحضر عظمة الإنجازات التي تحققت في عصر ملوك بني هاشم لتكون مفاتيح للحديث عما ينبغي أن نبدأ به، تعزيزا للمنجز الوطني والقومي.


وعرف الدكتور محمد العمايرة الذي أدار الندوة، بجهود المكتبة الوطنية في إثراء الحراك الثقافي وإيصاله للجمهور، كما قدم ورقة نقاشية بعنوان "الحكومات البرلمانية في أوراق الملك النقاشية".


وقال إن جلالة الملك تطرق في الأوراق النقاشية الخمس الأولى للحكومات البرلمانية، مبينا المقصود بالنظام البرلماني وخصائصه، وكيفية تشكيل الحكومات البرلمانية ومتطلبات التحول إليها.

 




 

 


 

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