الهيئة المستقلة: إنهاء إعداد جداول الناخبين.. ونملك حق تأجيل الانتخابات

الوكيل الإخباري - أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب خالد الكلالدة أن الهيئة أنهت إعداد جداول الناخبين وتم الفصل بالطعون سواء في الهيئة أو في دائرة الأحوال المدنية.

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وقال الكلالدة لـ"الوكيل الإخباري"، إن مرحلة الطعون على اعتراضات جداول الناخبين بدأت منذ أمس الجمعة ولمدة 3 أيام.

وأضاف أن الهيئة لديها حق تأجيل الانتخابات بناءً على الوضع الوبائي في البلاد وقت الاقتراع، مشيرا إلى أنه من المبكر الحديث بهذا الشأن في الوقت الحالي.

وأوضح أن مسألة ضبط التجمعات الانتخابية واللقاءات التي تسبق الانتخابات التي تقام حاليا في المحافظات من اختصاص وزارة الداخلية والحكام الإداريين ولجنة الأوبئة.

وبيّن الكلالدة أن الهيئة التزمت في تطبيق الإجراءات الوقائية والتوصيات خلال الانتخابات الأخيرة ولم تشكل أي خطر على الوضع الوبائي أو زيادة في الإصابات.

وتضم الجداول الأولية للناخبين نحو 4 ملايين و609 آلاف و425 ناخبا وناخبة، فيما بلغ مجموع الاعتراضات الشخصية التي قدمت لدائرة الأحوال المدنية 12531، و1353 اعتراضا على "الغير" قدمت للهيئة المستقلة للانتخاب.

وقرر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الثلاثاء 22 آذار2022، موعدا للاقتراع والفرز لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان.

وتوقعت لجنة الأوبئة في تصريحات سابقة لـ"الوكيل الإخباري" ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد والمتحور الجديد "أوميكرون" في شباط وآذار المقبلين.





