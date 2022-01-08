داوود حنانيا يدعو لإعطاء الجرعة الرابعة باسرع وقت

الوكيل الإخباري - قال مدير عام الخدمات الطبية الأسبق الدكتور داوود حنانيا، إن إعطاء الجرعة الرابعة من لقاح كورونا بات ضرورياً لكبار السن، ومن لديهم نسب اختطار عالية.
وبيّن حنانيا لـ " الوكيل الإخباري" أن الأولية في تلقي الجرعة الرابعة تكون لمن هم فوق الـ 60 من العمر، أو من لديهم أمراض القلب والشرايين والسرطان، مشيراً إلى أن الجرعة ستعزز وتوفر الحماية لهم.
وأوضح أن الفئات الاقل عمراً لا يُمنع أن يكون هناك تروي في منحهم الجرعة الرابعة، أو يكون هناك تباعد عن الجرعة الثالثة، بمعدل 4 أشهر على الأقل.
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ودعا حنانيا الجميع إلى تلقي اللقاحات لمنع تمدد وانتشار الفيروس خاصة المتحورات منه.
وكان الدكتور داود حنانيا الذي يبلغ من العمر 86 عاماً، أول من تلقى اللقاح في الأردن في 11 من كانون الثاني العام الماضي.
وبدأت الحكومة بإعطاء الجرعة الثالثة من لقاح كورونا في 14 من تشرين الثاني العام الماضي لجميع البالغين.
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