داوود حنانيا يدعو لإعطاء الجرعة الرابعة باسرع وقت

الوكيل الإخباري - قال مدير عام الخدمات الطبية الأسبق الدكتور داوود حنانيا، إن إعطاء الجرعة الرابعة من لقاح كورونا بات ضرورياً لكبار السن، ومن لديهم نسب اختطار عالية.



وبيّن حنانيا لـ " الوكيل الإخباري" أن الأولية في تلقي الجرعة الرابعة تكون لمن هم فوق الـ 60 من العمر، أو من لديهم أمراض القلب والشرايين والسرطان، مشيراً إلى أن الجرعة ستعزز وتوفر الحماية لهم.



وأوضح أن الفئات الاقل عمراً لا يُمنع أن يكون هناك تروي في منحهم الجرعة الرابعة، أو يكون هناك تباعد عن الجرعة الثالثة، بمعدل 4 أشهر على الأقل.

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