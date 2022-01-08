نقابة الأطباء البيطريين تحدد إنتخاباتها

الوكيل الإخباري - حدد مجلس نقابة الأطباء البيطريين موعد إنتخابات النقابة، في يوم الجمعة الموافق 20/5/2022.

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وقال المجلس، انه حدد موعد إنعقاد إجتماع الهيئة العامة العادي الأول للنقابة يوم الجمعة الموافق 6/5/2022 وذلك عملاً بأحكام المادة (17/أ) من قانون نقابة الأطباء البيطريين الأُردنيين رقم (28) لسنة 2008.

وبين انه في حال عدم إكتمال النصاب القانوني للإجتماع سيتم تأجيل عقد الاجتماع إلى يوم الجمعة الموافق 13/5/2022 وسيكون النصاب قانونياً مهما بلغ عدد الحضور وذلك إستناداً لنص المادة (17/د) من قانون النقابة.