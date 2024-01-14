الأحد 14-01-2024
الوكيل الاخباري
 

ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 23968 شهيداً

الأرصاد: المناطق الشمالية أعلى معدل هطول مطري خلال 72 ساعة الماضية

إصابة 5 جنود إسرائيليين باشتباكات على الحدود الشمالية اللبنانية

قرار عاجل من رئيس الوزراء

قوات الاحتلال تنسحب من مناطق وسط قطاع غزة

إرادة ملكية بترفيع قضاة شرعيين - اسماء

عائلة أردنية تتعرض للدهس وتفقد أحد أطفالها في عمان

الملكة: أهل غزة يعدون كل لحظة تمر في انتظار انتهاء هذا الكابوس المروع

إعلام إسرائيلي: انفجار قوي في خليج حيفا

إجراءات قانونية بحق المعتدين على الغابات بهدف التحطيب

عاجل

ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 23968 شهيداً

الأحد، 14-01-2024 12:37 م

الملكة: أهل غزة يعدون كل لحظة تمر في انتظار انتهاء هذا الكابوس المروع

2


الوكيل الاخباري - قالت جلالة الملكة رانيا العبدالله، الأحد، إنّ العالم قد يكون يعد الأيام، لكن أهل قطاع غزة يعدون كل لحظة تمر في انتظار انتهاء هذا الكابوس المروع.

اضافة اعلان


وكتبت جلالة الملكة منشورا عبر منصة (انستغرام)، بعد مرور مئة يوم منذ بدء الحرب على غزة، قالت فيه "مع كل ثانية تمر، تصبح غزة موطنا لمزيد من الأطفال اليتامى، والآباء والأمهات المكلومين، ومبتوري الأطراف، والرضع المحاصرين تحت الأنقاض، والطواقم الطبية التي تعمل حتى الاستنزاف والصحفيين الذين يخاطرون بكل شيء لبث الحقيقة للعالم".


وتساءلت: "مع كل ثانية تمر، نستمر بالتساؤل: كم يومًا آخر سيمضي قبل وقف لإطلاق النار؟ (الآن) هي الإجابة الوحيدة المقبولة قبل أن نفقد ما تبقى من إنسانيتنا إلى الأبد".


وفي إحصائيات غير نهائية، أسفر عدوان الاحتلال عن استشهاد 23843 فلسطينيا، بينهم أكثر من 7 آلاف امرأة، و10300 طفل، فيما أصيب 60317 فلسطينيا، وفقد تحت أنقاض المباني المدمرة أكثر من 8 آلاف آخرين.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2024-01-14 at 1.59.11 PM

إنشاء مركز متخصص "بالإنعاش القلبي" في جامعة الحسين بن طلال

مطر4

الأرصاد: المناطق الشمالية أعلى معدل هطول مطري خلال 72 ساعة الماضية

320231385655168653231

قرار عاجل من رئيس الوزراء

534948_4_1705224012

نمو أعداد المسافرين بالمطارات الأردنية 18% بـ2023

1705226824142

الجمعية الأردنية للعلوم والثقافة تنظم حوارية حول موازنة 2024

إرادة ملكية

إرادة ملكية بترفيع قضاة شرعيين - اسماء

أخبار متعلقة
بيان الجيش 1

الجيش: إصابة أحد مرتبات المستشفى الميداني الأردني جنوبي غزة بعيار ناري مجهول المصدر

الملك 10

الملك يغادر أرض الوطن في زيارة رسمية إلى رواندا

image (14)

مسيرة لنقابة المحامين بالتوافق مع اتحاد المحامين العرب - فيديو

_124699889_b10aa467-63b2-4d28-b837-b31f076df6ea

اليرموك تعلن عن منحة شيرين أبو عاقلة لدراسة الماجستير بالإعلام

5fUisGEJC1VSSBkAqVxddJ5PlSizbkJFaoirobAk

العقبة تستقبل العام الجديد بالتضامن مع غزة

1220232612413568547980

الصفدي: 2024 سيكون عام الموت ما لم يتم إجهاض أجندة نتنياهو